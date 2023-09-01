Tropik fırtına Idalia yıkıp geçiyor

Fırtınanın geçtiği bölgelerde kurtarma ve tamir çalışmaları devam ederken şiddetli rüzgar ve sel baskınlarının bilançosu henüz tam olarak ortaya çıkmış değil. Ancak yetkililer, en az bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Florida ve fırtınanın etkili olduğu diğer eyaletlerde yarım milyon abone elektrik kesintilerine maruz kaldı. Ancak Florida'nın kırsal kesimlerinde saatte 201 kilometre hızla esen rüzgarlarla karaya çıkan Idalia'nın yine de korkulandan çok daha az hasara yol açtığı, Tampa Körfezi ve nüfus yoğunluğu yüksek olan diğer merkezlere beklenenden daha az darbe vurduğu gözleniyor.



Dün gece zayıflayan, Georgia ve Güney Carolina eyaletlerini saatte 96 kilometre rüzgar hızıyla geçen Idalia'nın bugün Kuzey Carolina kıyılarına ulaşması ve hafta sonunda Atlas Okyanusu üzerine çıkması bekleniyor.



Idalia Kasırgası karaya yaklaşırken bu hafta başında Kuzey Carolina çapında acil durum ilan eden Vali Roy Cooper, kıyı kesimlerde ve eyaletin doğusunda yaşayanlara şiddetli yağış ve sel baskınlarına karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yaptı.



Güney Carolina'da deniz suları kıyı kesimlerde cadde ve sokaklara kadar ilerledi. Charleston'da kent merkezini koruyan bariyerleri aşan deniz suyu, milyon dolarlık konutların ve ünlü bir pazar yerinin bulunduğu mahallelerin sokaklarını diz boyu deniz suyuyla doldurdu.



Charleston Limanı'nda dün akşam deniz seviyesinin 2,8 metre yükseldiği tespit edildi. Bu, deniz suyu seviyesinin ölçümünün yapılmaya başlandığı 1899 yılından bu yana kentin gördüğü beşinci en yüksek deniz seviyesi ölçümü oldu.



Idalia'nın yol açtığı hortum, Güney Carolina'da bir otomobilin ters dönmesine ve içindekilerin hafif yaralanmasına yol açtı.