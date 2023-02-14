Konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatına deprem yasağı

Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatının 3 ay yasaklandığını açıkladı.







Bakanlığın sosyal medya hesabında, konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:





"Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 15 Şubat'tan itibaren 3 ay süreyle yasaklanmıştır."