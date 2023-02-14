Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan seçim mesajı: Sana verecek 1 yıl değil 1 günümüz bile yok /14 Şubat 2023 18:17

Kılıçdaroğlu'ndan seçim mesajı: Sana verecek 1 yıl değil 1 günümüz bile yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ertelenmesi tartışmalarında yeni bir açıklama yaptı.

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Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından seçim senaryoları da gündeme gelmeye başladı. Son olarak AKP'nin seçimleri altı ay veya bir yıl ertelemek için Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) devreye sokacağı iddia edilirken, konuya ilişkin eski TBMM Başkanı AKP'li Bülent Arınç'tan seçim için ilk 'erteleme' çağrısı dün geldi.

Seçimlerin ertelenmesi çağrısına bugün yaptığı açıklamayla tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Twitter hesabından yaptığı açıklamayla AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Erdoğan'a yönelik açıklamasında "Seçimden bu kadar korkma" diyen CHP lideri, şunları kaydetti:

"Bu ülke sana 20 yıl verdi. Darbe gördü sayende. Covid’de 5 maskeye muhtaç ettin. Ormanlarımız yandı, uçak bulamadın. Ekonomiyi çökerttin. Depremde yıkıldık. Hep beceriksizdin. Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız. Seçimden korkma."

İKİNCİ MESAJ: SEÇİM ZAMANINDA YAPILACAK
Kılıçdaroğlu, yaptığı yeni paylaşımında ise "Ya da kork, seçim zamanında yapılacak" ifadelerini kullandı.


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