Samanyolu Haber /Gündem / Konut fiyat endeksi ocak ayında yüzde 13,1 arttı /16 Mart 2022 23:02

Konut fiyat endeksi ocak ayında yüzde 13,1 arttı

Yükselen enflasyon ile birlikte artışa geçen hammadde ve girdi fiyatları konut sektürüne de yansımaya devam ediyor. Bu nedenle yükselen konut fiyatlarıyla birlikte konut fiyat endeksinin de ocak ayında yüzde 13,1 arttığı belirtildi.

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Konut fiyatları el yakmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllara göre konut fiyatlarında büyük artışlar yaşanırken, enflasyonla birlikte artışa geçen girdi maliyerleri de fiyatlara zam olarak yansımaya devam ediyor.

Evrensel'de yer alan habere göre konut fiyatlarında artış sürüyor. Merkez Bankası verilerine göre konut fiyat endeksi ocak ayında yüzde 13,1 arttı. Konut fiyatları geçtiğimiz yıl katlanarak artmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Konut Fiyat Endeksi (KFE), ocakta bir önceki aya göre yüzde 13,1 artarak 279,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), ocakta bir önceki aya göre yüzde 13,1 artarak 279,7 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, ocakta 2021'in aynı ayına göre ise yüzde 77,4 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 21,2 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında ocakta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 14,1, 12,5 ve 13,6'lık artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 83,5, Ankara'da yüzde 73,5, İzmir'de yüzde 73,1 yükseldi.
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