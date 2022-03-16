180 lira olan 50 kg’lık süt yemi 280 liraya çıktı

Gıda fiyatlarındaki artış vatandaşı zorlarken, üretici de kazanamamaktan yana dert yanıyor. Ürettiği üründen zarar eden çiftçiler soruna çözüm arıyor. Söz konusu tablo içinde süt üreticilerinin sıkıntılarını gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "1 litre süt satan 1 kilo yem alamıyor.” ifadelerini kullandı.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, süt üreticilerin yaşadığı sorunlar ile yem fiyatlarındaki yüksek artışa rağmen, üreticinin yem bulmakta zorlanmasını gündeme getirdi.

“CUMHURBAŞKANI KONUŞTUKÇA YEM FİYATLARI ARTIYOR”





“SAMANIN TONU 1500 LİRA OLDU”





Hayvancılık yapanların yem fiyatlarına gelen zamlardan yakındığını aktaran Gürer, Cumhurbaşkanının “Yemde yüzde 12 indirim yaptık” şeklindeki açıklamasının ardından yem fiyatlarının yine yükselişe geçtiğini belirtti.6 ay önce 180 lira olan 50 kg süt yeminin bugün 280 liraya çıktığını ifade eden Gürer, Samanın tonu 1.500 lira, küspenin tonu 700 lira. 1 litre süt satan 1 kilo yem alamıyor” dedi.