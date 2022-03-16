Samanyolu Haber /Gündem / 180 lira olan 50 kg’lık süt yemi 280 liraya çıktı /16 Mart 2022 23:07

180 lira olan 50 kg’lık süt yemi 280 liraya çıktı

Gıda fiyatlarındaki artış sürerken, üretici de kazanamamaktan yana dertli. Süt üreticilerinin sorunlarına değinen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 ay önce 180 lira olan 50 kg süt yeminin bugün 280 liraya çıktığını ifade etti.

SHABER3.COM

Gıda fiyatlarındaki artış vatandaşı zorlarken, üretici de kazanamamaktan yana dert yanıyor. Ürettiği üründen zarar eden çiftçiler soruna çözüm arıyor. Söz konusu tablo içinde süt üreticilerinin sıkıntılarını gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "1 litre süt satan 1 kilo yem alamıyor.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, süt üreticilerin yaşadığı sorunlar ile yem fiyatlarındaki yüksek artışa rağmen, üreticinin yem bulmakta zorlanmasını gündeme getirdi.

“CUMHURBAŞKANI KONUŞTUKÇA YEM FİYATLARI ARTIYOR”

Hayvancılık yapanların yem fiyatlarına gelen zamlardan yakındığını aktaran Gürer, Cumhurbaşkanının “Yemde yüzde 12 indirim yaptık” şeklindeki açıklamasının ardından yem fiyatlarının yine yükselişe geçtiğini belirtti.

“SAMANIN TONU 1500 LİRA OLDU”

6 ay önce 180 lira olan 50 kg süt yeminin bugün 280 liraya çıktığını ifade eden Gürer, Samanın tonu 1.500 lira, küspenin tonu 700 lira. 1 litre süt satan 1 kilo yem alamıyor” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 180 lira olan 50 kg’lık süt yemi 280 liraya çıktı Sonraki Haber >>

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:37:09