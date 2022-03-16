Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de son bir yılda öldürülen ikinci gazeteci /16 Mart 2022 23:41

Türkiye'de son bir yılda öldürülen ikinci gazeteci

Ses Kocaeli İnternet Sitesinin Editörü Güngör Arslan'ın silahla vurularak öldürülmesi hafızalardaki yerini korurken, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Türkiyeli yetkilileri, gazetecilerin güvenliğini sağlayacak acil önlemler almaya çağırdı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Gazeteci Güngör Arslan'ın son 12 ay içinde öldürülen ikinci gazeteci olarak kayda geçmesinin ardından, Türkiyeli yetkilileri, gazetecilerin güvenliğini sağlayacak acil önlemler almaya çağırdı.

Ses Kocaeli İnternet Sitesinin Editörü Güngör Arslan (60), Kocaeli'nin merkezi İzmit'teki ofisinde 19 Şubat'ta silahla vurularak öldürüldü. Mart 2021'de bir radyo sunucusunun öldürülmesi öncesinde, 2009'dan bu yana Türkiye'de hiçbir gazeteci öldürülmemişti.

Polis, Arslan'ı öldürmek için kiralandığı şüphesiyle Ramazan Özkan adlı 21 yaşındaki bir genci tutukladı. Ayrıca, cinayeti gerçekleştirmesi için Özkan'a para teklif ettiği iddia edilen Avukat Ersin Kurt da dahil olmak üzere dokuz şüpheli daha tutuklandı.

"CİNAYET GÖZ GÖRE GÖRE YAŞANMIŞTIR"

RSF'nin Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, "Bu cinayet göz göre göre yaşanmıştır, çünkü Güngör Arslan sürekli tehdit mesajları aldığı halde yetkililerce harekete geçilmemiş ve Arslan'ı koruma görevi yerine getirilmemiştir.

Azmettiriciler dahil olmak üzere on zanlının hızlı bir şekilde tutuklanması, etkili bir yargılama yapılabileceğini göstermektedir. Bu kabul edilemez suçun hem faillerinin hem de azmettiricilerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz ve davayı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Açık tehditler alan gazetecilerin gerekli korumaya sahip olması ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için hükümet hızla harekete geçmelidir." dedi.

Arslan, son dönemde yayımladığı bir dizi makale ile Kurt'u Kocaeli belediyesi ihalelerini alarak avukatlık meslek yasasını ihlal etmekle suçlamıştı. Kurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP ile ittifak yapan milliyetçi bir parti olan MHP'ye yakınlığıyla biliniyor. Arslan, sosyal medya paylaşımlarında defalarca kendisini tehdit altında hissettiğini söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de son bir yılda öldürülen ikinci gazeteci Sonraki Haber >>

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:54:11