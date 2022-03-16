Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski'den S-300 talebi /16 Mart 2022 22:57

Zelenski'den S-300 talebi

ABD kongresine hitaben video konferans yoluyla bir konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ne tür savunma sistemlerine ihtiyacımız olduğunuzu biliyorsunuz; S-300 ve benzer sistemler." ifadelerini kullandı.

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Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu askeri saldırı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de çeşitli vesilelerle dünya ülkelerine seslenmeye devam ediyor.

Zelenskiy, video konferans aracılığıyla ABD kongresine seslendi.

Zelenskiy, ABD Kongresi'ne hitap ettiği konuşmasında 11 Eylül ve Pearl Harbour benzetmesi yaptı ve şunları söyledi:

- Siz tarihinizde biz anlamanızı sağlayacak şeyler yaşadınız. Size ihtiyacımız var…

- Rusya, Ukrayna semalarını ölüm yuvasına çevirdi, ölüm yağdırıyorlar. Sayısız bomba attılar, bu terör Avrupa'nın 80 yıldır görmediği bir şey. Biz bu teröre karşılık istiyoruz. Ukrayna hava sahasını kapatın; biz çok mu şey istiyoruz?

- Siz ‘Bir hayalim var’ sözünü iyi bilirsiniz [Martin Luther King'in sözünü hatırlatıyor]. Bir ihtiyacım var, Ukrayna semalarını korumam gerekiyor.

- Ukrayna’yı düşünürken, 11 Eylül saldırılarını hatırlayın.

- Ne tür savunma sistemlerine ihtiyacımız olduğunuzu biliyorsunuz; S-300 ve benzer sistemler.

- Bütün limanlar Rus mallarına kapatılmalıdır.

- Rus ordusunu durdurana kadar (Batı'nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli.
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