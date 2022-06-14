Samanyolu Haber /Gündem / Konya'dan yürek burkan görüntü /14 Haziran 2022 23:48

Konya'dan yürek burkan görüntü

Bir zamanlar Türkiye'nin 'tahıl ambarı' olarak bilinen ve şeker pancarının da üretim merkezlerinden birisi olan Konya'dan yansıyan 'ucuz şeker izdihamı' görüntüleri yürekleri burktu.

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Hayat pahalılığı her geçen gün daha çok hissedilir olurken, bir tarım ülkesi olması gereken Türkiye'nin çeşitli noktalarından gelen görüntüler ise hüm üzüyor, hem de düşündürüyor.

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir videoda Konya'da ucuz çeker için kuyruğa girmiş insanlar gözüküyor.

Bir zamanlar Türkiye'nin 'tahıl ambarı' olarak bilinen ve şeker pancarının da üretim merkezlerinden birisi olan Konya'dan yansıyan 'ucuz şeker izdihamı' görüntüleri yürekleri burktu.

Salıcı söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Konya'da ucuz şeker için insanlar birbirleriyle yarışır oldu. Şekerin merkezi olan bir yerde bu görüntüler çok üzücü...



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