Samanyolu Haber /Gündem / Korkutan Rapor: Türkiye uyuşturucu kullanımında ilk 5'te /30 Mayıs 2023 09:58

Korkutan Rapor: Türkiye uyuşturucu kullanımında ilk 5'te

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin raporuna göre Türkiye, uyuşturucu kullanımı artan ülkeler arasında dördüncü sırada.

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Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), 2022 raporunu yayımladı. Raporda, son dönemin en çok kullanılan metamfetaminin İstanbul ve Adana’da arttığı belirtildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, raporda, daha önce Çekya ve Slovakya’da görülen metamfetamin kullanımının artık aralarında Türkiye’nin de olduğu Belçika, Kıbrıs, Almanya’nın doğusu, İspanya ve Danimarka, Finlandiya, Litvanya ve Norveç’te yoğunlaştığı belirtildi.

2021 ve 2022 yıllarında atık sular üzerinden yapılan araştırmalarda amfetamin ve metamfetamin kullanımının Türkiye’de yıllar içerisinde arttığını ve kullanımın en yüksek olduğu ülkeler arasına girdiği belirtildi.

İncelenen 60 ülkede, 2021 ile 2022 arasında metamfetamin kullanımının yükseldiği ülkeler şöyle sıralandı: Çekya, Letonya, Almanya, Türkiye ve Kıbrıs.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, uyuşturucu suçlarından tutuklu ve hükümlü sayısı son 7 yılda 36 bin kişiden 128 bine yükseldi. Bu verilere göre uyuşturucu ile bağlantılı tutuklu ve hükümlülerin sayısı cezaevinde kalanların üçte birini oluşturuyor. 
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