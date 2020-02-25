Korona Virüsü Türk Turizmini etkiler mi?

İran Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler arasında dördüncü sırada yer alıyor. İranlı turistler turizm piyasasının yüzde 6,7’sini teşkil ediyor. Geçen yıl Türkiye’yi 2,1 milyon İranlı turist ziyaret etmişti.







Corona virüsü salgınına karşı önlem almak amacıyla Türk Hava Yolları’nın dört İran kentine uçuşları durdurması turizm gelirinin olumsuz etkilenebileceği endişesini arttırdı.





Turizm Bakanlığı’nın Pazartesi günü açıkladığı rakamlar ise yılın ilk ayında turist sayısında artışa işaret ediyor. Buna göre Türkiye’ye giren turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 16,1 arttı ve yılın ilk ayında 1,79 milyon oldu.





Ocak ayında yaşanan büyük artış geçen yıldan gelen gidişatın devamı niteliğinde. Geçen yıl Türkiye’nin turizm geliri yüzde 17 artarak 34,5 milyar dolara çıkmıştı. Ancak TUROB bu verilere temkinli yaklaşıyor.





TUROB açıklamasında ellerindeki verilerin Ocak ayındaki artışa rağmen Şubat ayında yavaş ve Mart ayındaysa daha belirgin bir yavaşlamaya işaret ettiği bildirildi.





İran yeni yılı nedeniyle Türkiye’yi ziyaret eden İranlı turist sayısı Mart ve Nisan aylarında artıyor. İran-Türkiye sınırının kapalı kalmasının bu sayıyı ciddi şekilde azaltabileceği endişesi dile getiriliyor.





Türkiye henüz Corona virüsü vakası açıklamadı ancak İtalya’da virüsün ciddi şekilde yayılması ve altı kişinin ölümüne neden olması Avrupa’da kaygıları arttırdı.





Corona virüsü kaygısı duyulan birçok yerde havayolu şirketlerinin hisse değerlerinde düşüş görülüyor. Bunlara Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları da katıldı. THY hisseleri yüzde 5,6, Pegasus hisseleriyse yüzde 4,9 düştü.





Türk lirası Pazartesi günü yüzde 0,8 değer kaybetti.





Türk lirası son iki yılda yaşadığı yüzde 36’lık değer kaybının ardından bu yıl yüzde 3’ten fazla düşüş yaşadı. Bunda Corona salgını kaygısının yanı sıra Suriye’deki çatışmaların da payı var.





Suriye’de dokuz yıldır devam eden iç savaşta Rusya destekli Esat güçleri İdlib’de kontrolu sağlamak için operasyon yürütüyor.





Bu operasyonlar İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 16 askerin ölmesine neden oldu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya, Almanya ve Fransa liderleriyle 5 Mart’ta İdlib konusunu görüşmek için bir araya gelecek.