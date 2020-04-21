Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs havacılık sektörünü batırdı /21 Nisan 2020 20:26

Koronavirüs havacılık sektörünü batırdı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) iç hatlar yolcu trafiğinin küresel olarak yüzde 70 düştüğünü ve kkrona virüsün ekonomik zararı nedeniyle sektördeki iyileşmenin en altı ay süreceğini belirtti.

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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Baş Ekonomisti Brian Pearce gazetecilere yaptığı açıklamada yurt içi yolcu trafiğinin uluslararası yolcu trafiğine kıyasla daha çabuk açılacağını söylese de tüketici güveninin azalmasından dolayı hızlı bir iyileşme olmayacağını açıkladı.

Pearce, "Gelecek altı ay içindeki ekonomik ortamın finansal nedenlerden dolayı uçak seyahatlerine önemli ölçüde geri dönüşü sağlayacak nitelikte olmayacağını öngörüyoruz. Bu nedenle üçüncü çeyrekte gerçekleşmesini beklediğimiz iyileşme nispeten sınırlı olacak" dedi. 
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