Covid-19'un yan etkilerini tespit edildi

Kuruluşun başkan yardımcısı Profesör Lars Schaade, "Covid-19'un kalbe ve böbreklere zarar verdiği ve kan pıhtılaşmasına sebep olduğunu tespit ettik" diye konuştu.







Profesör Lars Schaade, Almanya'da sokağa çıkma yasaklarının ve kısıtlamaların gevşetilmesinin toplumsal açıdan mantıklı bir hamle olmasına karşın, sağlık açısından kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini dile getirdi.





Prof. Schaade, koronavirüsün yeni etkilerine ilişkin olarak, "Covid-19'un kalbe ve böbreklere zarar verdiğine dair kanıtlar var. Bu sebeple kanda pıhtılaşma oluyor. Sistematik olarak bütün kanıtları incelemeliyiz buna otopsiler de dahil" dedi.





Resmi verilere göre Almanya’da 147 binden fazla doğrulanmış koronavirüs vakası varken, bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 bin 912 seviyesinde. Schaade, "Ölüm oranı yüzde 3.2 seviyesinde bunun yükselmesinin sebebi de bakım evleri ve hastanelerdeki sayının artması" dedi.