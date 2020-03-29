Samanyolu Haber /Gündem / Koronaya rağmen Türkiye çöp ithal etmeye devam ediyor /29 Mart 2020 16:35

Koronaya rağmen Türkiye çöp ithal etmeye devam ediyor

MHP çöp ithalatının derhal durdurulmasını istedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, ''Üste para vererek virüs ithal etmeyelim. Covid-19 salgınının önüne geçilene kadar yurt dışından çöp ithalatı durdurulmalı'' dedi.

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Çin'in plastik atık ithalatını yasaklamasının ardından Türkiye adeta çöp ülkesine döndü. Türkiye'nin Irak, Tunus, Tayland gibi ülkelerden bile plastik atık ithal ettiği ortaya çıktı.

Corona virüsle mücadele edilen ve sınırlarımızın kapatıldığı bu günlerde MHP'den flaş bir çağrı geldi. MHP çöp ithalatının derhal durdurulmasını istedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, “Üste para vererek virüs ithal etmeyelim. Geri dönüşüm gerekçesi ile çöpünü ithal ettiğimiz ülkelerin tamamı corona virüsten kırılıyor. Covid-19 salgınının önüne geçilene kadar yurt dışından çöp ithalatı durdurulmalı” dedi. Vahapoğlu bu konuda Sağlık ve Ticaret Bakanlıklarına çağrıda bulundu.

İTALYA, İSPANYA, FRANSA…
Türkiye aralarında İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa, Japonya, Belçika, Hollanda ve Almanya’nın bulunduğu çok sayıda ülkeden aylık 50 bin tona yakın çöp ve plastik atık ithal ediyor.

Türkiye 2014 yılında 45.3 milyon dolar plastik atık ithal ederken bu miktar 2018 yılında 116.4 dolara yükseldi. Ocak–Ağustos 2019 döneminde ise 73.4 milyon dolara ulaştı.

Doğada çözülmesi yüzlerce yıl süren plastik atıkların geri dönüşümünde çok yüksek enerji harcanıyor ve hava kirliliğine yol açıyor.


Havaya karışan bu atıklar yağmur ile toprağa karışarak hem toprağı kirletiyor hem de yeraltı sularını zehirliyor. Çöp ithal ettiğimiz ülkelerden özellikle Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere korona virüs ile mücadelede zor günler geçiriyor.
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