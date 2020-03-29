Mahfi EğilmezMahfi Eğilmez'den hükümete açık mektup

Koronavirüs salgınıyla mücadelede 'iki konuda acil düzenleme' yapılması gerektiğine dikkat çeken Eğilmez, "Yasa gerekiyorsa yasa, para gerekiyorsa para, malzeme gerekiyorsa malzeme. Bu önerilerin sokağa çıkma yasağıyla tamamlanması gerektiğini de vurgulayayım" ifadesini kullandı.





Eski Hazine Müsteşarı ekonomist Mahfi Eğilmez, hükümete açık bir mektup kaleme alarak koronavirüs salgınıyla mücadelede 'iki konuda acil düzenleme' yapılması gerektiğine dikkat çekti.





Eğilmez', sosyal medya hesabından paylaştığı açık mektupta şu ifadelere yer verdi:







