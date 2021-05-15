Samanyolu Haber /Sağlık / Korona'ya yakalanan her 100 kişiden ikisi hayatını kaybetti /15 Mayıs 2021 13:09

Korona'ya yakalanan her 100 kişiden ikisi hayatını kaybetti

Dünya genelinde vaka sayıları dikkate alınarak derlenen bilgilere göre, virüs kaynaklı ölümler hasta sayısının yüzde 2.07’sini oluşturdu. Hesaplamalara göre, dünya genelinde her bir milyon kişiden 400’ü virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

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Kovid-19 küresel bir sağlık tehdidi olmaya devam ediyor. Ülkeler virüsle mücadelede toplumsal düzeyde önlemler alarak salgını sonlandırmaya çalışıyor. Hal böyleyken salgının nüfusa etkisi rakamlarla ortaya çıkarıldı. Pandeminin başından beri dünya genelinde vaka sayısı bugün itibarıyla 161 milyon 900 oldu. Güncel verilere göre dünyada 3 milyon 360 bin 651 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Vakaların yüzde 2,07’si ölümle neticelendi.

Koronavirüs vaka sayısı 7,885 milyar olan dünya nüfusunun yüzde 2,02’sini kapsıyor. Buna göre, her bir milyonda 400 kişi hayatını yeni tip koronavirüs sebebiyle kaybetti. Pandemide 139 milyon 748 bin 979 kişi de sağlığına kavuştu.

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