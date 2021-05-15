Yurtdışına çıkana kadar polis korumasıyla gezmiş

Ulusalcı faşist Odatv sitesinde yer alan habere göre, 20 Mart 2018 tarihli ‘İstanbul Valiliği İl Koruma Komisyonu Karar Tebliği’nde, Peker’in korumasının görevine devam etmesi kararı alınıyor.







Kararda şu ifadeler yer alıyor:







“Sayın Sedat Peker, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre koruma ile ilgili durumunuz 22 Şubat 2018 tarihinde toplanan İl Koruma Komisyonu’nda değerlendirilerek karara bağlanmıştır.





İl Koruma Komisyonu’nun 22 Şubat 2018 tarihli toplantısında hakkınızda ‘1 (Bir) Personel ile Yakın Koruma tedbiri ile Korunmasının Devamına’ şeklinde karar verilmiş, alınan komisyon kararı Valilik ‘Olur’una istinaden yürürlüğe girmiştir.





Koruma Hizmetleri Yönetmeliği ve Yönergesi’nin ‘Tanımlar’ başlıklı 4’üncü maddesinde ‘Yakın Koruma: Korunacak kişiye konutu dışında refakat etmek suretiyle alınacak koruma tedbirlerini’ ifade eder denilmektedir. Koruma hizmetimizin etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi, korumanızda görevlendirilen personelin, koruma ile ilgili uyarılarını dikkate almanız ve tarafınıza tebliğ edilen hususlara uymanız ile mümkün olacaktır.”





Peker’e verilen koruma kararı 2019'da da devam ediyor. 30 Nisan 2019 tarihinde verilen karar da 2018’deki ile aynı. Sedat Peker, 2019 Aralık ayında yurtdışına çıktığını açıklamıştı.