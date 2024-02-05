Samanyolu Haber /Dünya / Kral Charles kansere yakalandı /05 Şubat 2024 21:26

Kral Charles kansere yakalandı

İngiltere Kralı 3. Charles’ın kansere yakalandığı açıklandı.

SHABER3.COM

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada İngiltere Kralı 3.Charles'ın kansere yakalandığı belirtildi.

Açıklamada kanserin, Kral’ın prostat büyümesi nedeniyle hastanede yaptırdığı testlerin ardından belirlendiği ifade edildi.

Kanserin prostatta olmadığını belirten Buckingham Sarayı, “Kral, bugün düzenli bir tedaviye başladı” denildi.

Kral Charles’ın spekülasyonu önlemek ve kansere yakalananları kamuoyunun anlaması amacıyla koyulan teşhisi paylaşmayı tercih etti.

Kral’ın tedavi konusunda olumlu düşündüğünü, mümkün olan en kısa zamanda kamu görevine dönmeyi beklediği ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Sunak, Kral’ın kansere yakalanmasıyla ilgili olarak “Tam ve hızlı bir iyileşme diliyoruz. En kısa zamanda tüm gücüyle görevine geri döneceğine şüphem yok. Tüm ülkenin onun için iyi dileklerde bulunduğunu biliyorum” dedi.
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