Samanyolu Haber /Dünya / Kral Charles'tan 'İklim değişikliğiyle mücadele' fedakarlığı: Kimse bu kadarını beklemiyordu! /01 Haziran 2023 08:10

Kral Charles'tan 'İklim değişikliğiyle mücadele' fedakarlığı: Kimse bu kadarını beklemiyordu!

İngiltere Kralı Charles'ın, 'iklim değişikliğiyle mücadele' kapsamında Buckingham'daki havuzun ısısının düşürülmesi talimatı verdiği ortaya çıktı. Charles'ın yine aynı nedenle kendisine vegan yemek pişirecek bir aşçı aradığı da öğrenildi.

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İngiltere Kralı Charles'ın, tahta geçtikten sonra 'iklim değişikliğiyle mücadele' ve 'enerji tasarrufu' için Buckingham Sarayı'ndaki havuzun sıcaklığını düşürdüğü ortaya çıktı.

Independent Türkçe'nin Times'a dayandırdığı haberine göre kraliyet kaynakları, bu kararın ardından havuzda vakit geçiren saray çalışanlarının havuzda üşüdüklerini söyledi.

Haberi okuyucularıyla paylaşan Futurism isimli site, "iklim değişikliğiyle mücadele" için havuz suyunun ısısını düşüren Kral Charles'ın özel jetlerle seyahat ettiğine vurgu yaptı.

Enerji tasarrufu için saraydaki gereksiz ışıkların kapalı tutulmasını da isteyen Charles'ın çok soğuk ortamlarda yaşamayı sevdiği de biliniyor.

Öte yandan Kral Charles'ın yine "çevresel" nedenlerle haftada bir gün kendisine vegan yemekler pişirecek özel aşçı arayışında olduğu ifade edildi.

Times'a konuşan bir kraliyet kaynağı, "Charles haftada bir gün vegan diyet yapıyor ve çevresel nedenlerle et, balık ve süt ürünü tüketmiyor. Ayrıca kraliyet üyelerinin enerji kullanımlarını düşürme hedefini son yıllarda bir öncelik haline getirmiş durumda" dedi.
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