Samanyolu Haber /Dünya / Kral Malezya'da hastaneye kaldırıldı /28 Şubat 2024 09:17

Kral Malezya'da hastaneye kaldırıldı

Avrupa'nın yaşayan en yaşlı hükümdarı olan Kral Harald, 1991'den beri Norveç'in törensel devlet başkanlığı görevini yürüyor.

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Avrupa'nın en yaşlı hükümdarı olan Norveç Kralı Harald tatil için bulunduğu Malezya'da enfeksiyon kaparak hastaneye kaldırıldı.

Norveç Kraliyet ailesi salı günü bir açıklama yaparak 87 yaşındaki Kral Harald'ın Malezya'da hastaneye kaldırıldığını duyurdu.



Açıklamada, "Majesteleri Kral, Malezya'daki tatili sırasında hastalandı ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kral, hem Malezyalı hem de Norveçli sağlık personelinden iyi bakım görüyor." ifadesine yer verildi.

Avrupa'nın yaşayan en yaşlı hükümdarı olan Kral Harald, 1991'den beri Norveç'in törensel devlet başkanlığı görevini yürüyor.

Kral Harald, son yıllarda enfeksiyonlar nedeniyle defalarca hastaneye kaldırıldı ve kalp bir de ameliyatı da geçirdi.
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