Kral Malezya'da hastaneye kaldırıldı

Norveç Kraliyet ailesi salı günü bir açıklama yaparak 87 yaşındaki Kral Harald'ın Malezya'da hastaneye kaldırıldığını duyurdu.











Avrupa'nın en yaşlı hükümdarı olan Norveç Kralı Harald tatil için bulunduğu Malezya'da enfeksiyon kaparak hastaneye kaldırıldı.Açıklamada, "Majesteleri Kral, Malezya'daki tatili sırasında hastalandı ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kral, hem Malezyalı hem de Norveçli sağlık personelinden iyi bakım görüyor." ifadesine yer verildi.Avrupa'nın yaşayan en yaşlı hükümdarı olan Kral Harald, 1991'den beri Norveç'in törensel devlet başkanlığı görevini yürüyor.Kral Harald, son yıllarda enfeksiyonlar nedeniyle defalarca hastaneye kaldırıldı ve kalp bir de ameliyatı da geçirdi.