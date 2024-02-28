Samanyolu Haber /Teknoloji / Sony yüzlerce PlayStation çalışanı kovuyor! /28 Şubat 2024 09:14

Sony yüzlerce PlayStation çalışanı kovuyor!

Playstation VR2, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü Las Vegas'ta düzenlenen CES teknoloji fuarı başlamadan önce Sony basın toplantısı sırasında sergileniyor.

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İşten çıkarmalar, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasının ardından yaklaşık 2 bin çalışanı işten çıkaracağını duyurmasından bir ay sonra geldi.

Sony, PlayStation bölümünden yaklaşık 900 çalışanını işten çıkaracağını ve küresel olarak iş gücünde yaklaşık yüzde 8’lik bir azalma olacağını duyurdu.

Sony yeniden yapılanmaya gerekçe olarak sektördeki değişiklikleri gösterdi.

Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan salı günü yayınladığı bir blog yazısında, "Sektör büyük ölçüde değişti ve işletmemizi ileride olacaklara hazırlamak için kendimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor" dedi.

Ryan, "Geliştiricilerin ve oyuncuların beklentilerini karşılamamız ve oyunlarda geleceğin teknolojisini yakalamaya devam etmemiz gerekiyor, bu nedenle topluma en iyi oyun deneyimlerini sunmaya hazır olduğumuzdan emin olmak için bir adım geri attık" diye ekledi.

Salı günü açıklanan işten çıkarmalar, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasının ardından yaklaşık 2 bin çalışanı işten çıkaracağını duyurmasından bir ay sonra gerçekleşti. Popüler çok oyunculu savaş oyunu "League of Legends"ın geliştiricisi Riot Games de Ocak ayında personelinin yüzde 11'ini işten çıkaracağını açıklamıştı.
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