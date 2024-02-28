Mussolini'nin kızı Strazburg'da saldırıya uğradı

Forza Italia'nın Avrupa Parlamentosu'ndaki delegasyonunun başkan yardımcısı ve diktatör Benito Mussolini'nin kızı Alessandra Mussolini, Strazburg'da saldırıya uğradığını duyurdu.



Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Mussolini, İtalyanca konuşan bir kişinin hakaretlerine fiziksel saldırısına maruz kaldığını söyledi.



Yemek için dışarı çıktığında saldırıya uğradığını anlatan kadın İtalyan milletvekili yaşananları şöyle anlattı:



"İtalyanca konuşan bir adamın saldırısına uğradım. Çılgınca hakaretler etti, sonra elinde bir tür koltuk değneği vardı, onu sırtıma ve omuzlarıma fırlattı.. şimdi gidiyorum... yani çok fazla şiddet var....'





Daha sonra basına olayın ayrıntılarını anlatan AP üyesi, "Avrupa Parlamentosu oturumu yeni bitmişti, asistanımla birlikte caddede yürüyordum, hava soğuk olduğu için kapüşon takmıştım. Bir anda kırk yaşlarında bir adam çıkageldi: İtalyan'dı, biliyorum çünkü bana şiddetle hakaret etmeye başladı, 'Mussolini pisliği...., faşist' ve buna benzer şeyler söyledi" dedi.



Saldırının siyasi amaçlı olduğunu öne süren Mussolini, fiziksel şiddet olmasına karşın şikayetçi olmayacağını söyledi.