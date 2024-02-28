İmran Han ve eşine yeni yolsuzluk suçlaması

Pakistan'ın hapisteki eski Başbakanı İmran Han ve eşi Buşra Bibi, savcılık tarafından yaklaşık 236 milyon dolarlık yolsuzluk yapmakla suçlandı.



Ülkenin yolsuzlukla mücadele kurumu, Han ve eşinin 2020'de bir emlak kralına yaklaşık 236 milyon dolarlık bir krediyi serbest bırakması karşılığında kendilerine eğitim kurumu inşa etmek için milyarlarca rupi değerindeki bir arazi verildiğini iddia etti.



Ancak Han ve eşi iddiaları reddetti.



Geçen yıl, yolsuzlukla mücadele kurumu Han hakkında soruşturma başlatmış ve eski Başbakan El Kadir Üniversitesi Vakfı ile ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklanmıştı. Ancak tutuklama kararı daha sonra üst mahkeme tarafından iptal edilmiş ve siyasi lider kefaletle serbest bırakılmıştı.



Yolsuzlukla Mücadele Dairesi, Han'ın iktidarda bulunduğu sırada emlak kralı Malik Riaz'la yaptığı anlaşmayla, hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını iddia ediyor.