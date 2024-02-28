'Kuzey Kore Rusya'ya yüz binlerce ton mühimmat gönderdi'

'Karşılığında gıda alıyor'

Sunduğu bilgilerin kaynağını açıklamayan Shin, Kuzey Kore'nin mühimmat karşılığında çoğu gıda malzemesi içeren dokuz bin konteyner ürün aldığını bunun ülkedeki fiyatların dengelenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, gazetecilere yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin temmuz ayından bu yana Rusya'ya 6 bin 700 konteyner dolusu mühimmat gönderdiğini belirtti.Konteynerlerin üç milyondan fazla 152 milimetrelik top mermisi veya 500 bin adet 122 milimetrelik mermi taşıyabileceğini belirten Shin "Muhtemelen ikisinin karışımı olabilir ve en az birkaç milyon merminin gönderildiğini söyleyebilirsiniz." dedi.Kuzey Kore'deki mühimmat fabrikasının hammadde ve elektrik eksikliği nedeniyle kapasitelerinin yaklaşık yüzde 30'unda çalıştığına dikkat çeken Shin, Rusya için top mermisi üreten fabrikaların ise "tam kapasite" çalıştığının altını çizdi.Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre Shin, "Rusya'nın ne kadar vereceği belli değil, ancak Rusya Kuzey Kore top mermilerine ne kadar bağımlı hale gelirse, Rus teknoloji transferlerinin derecesi de o kadar artacaktır." diye konuştu.Güney Koreli bakan, bu bağlamda Moskova'nın teknik yardım sağlamaya devam etmesi halinde Kuzey Kore'nin önümüzdeki ayın başlarında bir uydu daha ateşleyebileceğini ve Pyongyang'ın uçak ve yer hareket kabiliyeti ekipman teknolojisi konusunda da yardım istediğini de sözlerine ekledi.Seul ve Washington, Pyongyang ve Moskova'yı silah ticareti yapmakla suçluyor ve Kuzey'i Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere Rusya'ya silah tedarik ettiği için kınıyor. Askeri işbirliğini güçlendirme sözü veren Pyongyang ve Moskova ise suçlamaları reddediyor.ABD Dışişleri Bakanlığı, cuma günü yayınladığı bir bilgi notunda, Kuzey Kore'nin eylül ayından bu yana Rusya'ya 10 binden fazla konteyner dolusu mühimmat ya da ilgili malzeme teslim ettiğini bildirmişti.