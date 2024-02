Demiryolculardan uyarı: Erdoğan’ın açtığı tren hattında güvenlik riskleri var

BirGün'ün haberine göre İstanbul’da Sirkeci ve Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik raylı sistem hattı önceki gün AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. 13 Ağustos 2013 tarihinde kapatılan hattın 11 yıl sonra açıldığı belirtilirken TCDD’de örgütlü Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İstanbul 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu dikkatleri çeken bir açıklama yaptı.



“11 yıl boyunca Kazlıçeşme-Sirkeci arası demiryolu hattında banliyö treni çalıştırılmayarak yöre halkının ucuz ve hızlı ulaşılabilir kamusal işletmecilik hakkı elinden alınarak mağdur edilmiştir” denilen açıklamada, “Sirkeci-Kazlıçeşme demiryolu hattı için herhangi bir ihale olmamasına rağmen Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel demiryolu hattının tek hatlı olarak yenileme işi Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü tarafından Kolin İnşaat’a verilmiştir” ifadeleri yer aldı.



SİRKECİ RANTA AÇILACAK



BTS, yeni nesil ulaşım projesi olarak da tanıtılan, Sirkeci Kazlıçeşme arasındaki raylı sistem hattına dair şu itiraz ve uyarıları sıraladı:



-“Yolcu iniş ve binişi için yapılan peronlar bazen sağda bazen solda bulunmaktadır. Bu da makinistin her istasyonda farklı kapı açması gerektirdiğinden emniyetli değildir. İstasyonlar ve peronlar sadece banliyö tren hizmeti (Marmaray) standardın da yapılmadığından, peron ile tren arasındaki boşluk can güvenliği açısından tehlikelidir.



-Demiryolu hat kapasitesinden fedakârlık edilerek kısa sayılabilecek bir koridorun içine yürüme ve bisiklet yolu sıkıştırmak, bu unsurları, aralarında beton ve cam bariyer olsa da ana hat standardında inşa edilen bir demiryoluna bu kadar yakın yapmak can güvenliği için tehlikeye sokacağı gibi mevzuattaki demiryolu yaklaşma mesafelerine aykırıdır.



-Kentin trafik üretim ve çekim potansiyeli dikkate alındığında, tek hatlı demiryolu kapasitesinin zaman içinde artması beklenen yolcu trafiği için yetersiz kalması kaçınılmazdır.



-Sirkeci garı İstanbul’un merkez garı olup Trakya ve Avrupa ile bağlantısını sağlayan demiryolunun tek hatta düşürülmüş olması hatalıdır. Sirkeci Merkez Garı’nın Ulusal ve uluslararası trenlerin çıkış/varış garı olması gerekmektedir.

-İstanbul’un merkez tren garı olan Sirkeci Gar binasının ve gar alanın demiryolu işlevi yok sayılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ön protokolle devredilme girişiminin ardından, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığınca ‘Özel Proje Alanı’ ilan edilerek kültür ve turizm amaçlı kullanım adı altında sermayenin kullanımına verilmesi hedeflenmektedir.



YANLIŞTAN DÖNÜN



Öte yandan açıklamada, Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki demiryolu hattını “kapasitesi yetersiz ve güvenlik riskleri bulunan” bir demiryoluna dönüştürüldüğünün altı çizilerek, “Vakit geçirmeden bu yanlıştan dönülmesi için Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD yönetimine çağrıda bulunuyoruz” denildi.