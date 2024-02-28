Samanyolu Haber /Dünya / Partisinin vekilinden Biden'a şok: Oy vermedi /28 Şubat 2024 01:24

Partisinin vekilinden Biden'a şok: Oy vermedi

ABD Kongresi'ndeki Filistin asıllı tek vekil Rashida Tlaib, Amerikalı Müslümanların yoğunlukta olduğu Michigan eyaletinde yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde Gazze politikalarını protesto ettiği Başkan Joe Biden'a oy vermedi.

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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Michigan'da bugün erken seçim gerçekleştiriliyor.

Michigan'dan ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen ve bu yılki seçimlerde yeniden yarışa girecek olan Filistin asıllı vekil Tlaib de kendi bölgesinde oy kullandı.

Oy işlemiyle ilgili yaptığı video paylaşımında Biden lehine değil, "kararsız oy" seçeneğine oy attığını belirten Tlaib şunları söyledi:

"Bugün salona girip Demokrat Parti pusulasında 'kararsız oy' kullandığım için gururluyum. Demokrasimizi korumamız lazım. Michigan'daki Demokratların yüzde 74'ü (Gazze'de) ateşkesi desteklerken, Başkan Biden bizi duymuyor. Bu durumda bizim demokrasiyi kullanarak 'bizi dinle, Michigan'ı dinle' dememizin yolu bu."

Amerikalı Müslümanların en yoğun bulunduğu eyaletlerin başında gelen Michigan'da bugün Demokrat Parti'nin ön seçimleri için sandığa giden Müslümanların büyük oranda Biden lehine oy vermeleri beklenmiyor.

Herhangi bir başkan aday adayına oy vermeyerek oy pusulasında bulunan "kararsız" (uncommitted) seçeneğini seçmeleri beklenen Müslüman seçmenler, Gazze politikalarından dolayı Biden yönetimini sert şekilde eleştiriyor.

Biden'ın eyaletteki ön seçimleri rahat kazanması beklenirken, kararsız oyların ne kadar orana ulaşacağı ise merak konusu.

Eyalette Arap kökenli Hıristiyan ya da Müslüman veya farklı etnik kökenlerden Amerikalı Müslüman 300 binden fazla seçmenin olduğu belirtiliyor.

2020 yılındaki başkanlık seçimlerinde Biden Michigan'da yaklaşık 150 bin oy farkıyla kazanmıştı.
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