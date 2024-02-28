Samanyolu Haber /Dünya / Tartışmalı çevre koruma yasası AP'den geçti /28 Şubat 2024 00:18

Tartışmalı çevre koruma yasası AP'den geçti

Avrupa Parlamentosu çiftçilerin yoğun protestolarına rağmen tartışmalı çevre koruma yasasını onayladı. Çiftçiler tepkili.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Avrupa'nın birçok ülkesinde haftalardır devam eden çiftçi protestolarına rağmen Avrupa Parlamentosu (AP) tartışmalı Doğa Restorasyon Yasası'na onay verdi.

Yaşam alanlarını doğal haline döndürmeyi öngören çevre koruma yasası 275 ret oyuna karşın 329 oyla parlamentodan geçti. 24 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Yasa AB'nin Avrupa Yeşil Anlaşması’nın önemli bir parçasını oluşturuyor. Anlaşma ile AB dünyadaki en iddialı iklim ve biyoçeşitlilik hedeflerine ulaşmayı öngörüyor.

Yasaya göre, üye ülkelerin 2030 yılına kadar kara ve deniz alanlarının en az beşte birinde doğayı restore etmek için önlemler alması gerekiyor. AB Çevre Komiseri Virginijus Sinkevicius bu adımın "biyolojik çeşitliliğin devamı, değerli ekosistemler, sağlıklı toprak ve su kaynaklarının korunması için AB'nin somut bir katkısı" olduğunu söyledi.

Ancak yasanın onaylanan son halinin çiftçi protestoları ve muhafazakârların karşı çıkması nedeniyle tasarıdan farklılıklar gösterdiği belirtiliyor.

Çiftçiler öfkeli

Pazartesi günü Brüksel'de protestolara neden olan yasaya çiftçiler, getirdiği bazı çevresel kısıtlamalar nedeniyle öfkeli. Bu kısıtlamaların haksız rekabete yol açtığını belirten çiftçi örgütleri, çiftçilerin geçim kaynaklarının tehdit altında olduğunu belirtiyor.

Çiftçiler, çevre koruma konusundaki yasal düzenlemeleri aşırı kısıtlayıcı buluyor, AB dışından gelen ucuz ithalatın yarattığı rekabetten ve düşük gelirden şikâyet ediyor.

Protestolar Salı günü İspanya'da devam etti ve Kuzeydoğu Katalonya bölgesindeki çiftçiler Fransa sınırı yakınlarında toplandı. Ayrıca binlerce Polonyalı çiftçi de Varşova'da gösteri yaptı.
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