Samanyolu Haber /Spor / Evinde rahatsızlanan 28 yaşındaki futbolcu solunum cihazına bağlandı /28 Şubat 2024 00:15

Evinde rahatsızlanan 28 yaşındaki futbolcu solunum cihazına bağlandı

Evinde fenalaşan İsveç Milli Takımı ve Midtjylland'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Kristoffer Olsson, bilincini kaybetti, solunum cihazına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Danimarka 1. Ligi takımı Midtjylland'ın 28 yaşındaki İsveçli futbolcusu Kristoffer Olsson, evinde fenalaşınca solunum cihazına bağlı halde hastaneye kaldırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son dönemde Kristoffer Olsson'un yokluğunun nedeni konusunda artan söylentiler ve varsayımlar karşısında bu açıklamayı kamuoyuna duyurma zorunluluğunu hissettik. 28 yaşındaki İsveç Milli Takım oyuncusu, 20 Şubat Salı günü evinde bilincini kaybetti ve solunum cihazına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı" ifadeleri yer aldı.

Bir dönem Arsenal'de de forma giyen Olsson'un beyinle ilgili akut bir hastalıktan etkilendiğinin belirtildiği açıklamada, "Midtjylland'daki herkes elbette Kristoffer'in ani hastalığından derinden etkilenmiştir ve düşüncelerimiz ve tam desteğimiz Kristoffer ve ailesinedir" denildi.
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