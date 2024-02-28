Japonya'da oran 3 yıldır üst üste düşüyor

'Eğilimi tersine çevirmek için 6 yıl kaldı'





Japonya azalan nüfusu için çare ararken 2023 yılı ön rakamları, doğum oranının yine azaldığını ortaya koydu. Buna göre 2023 yılında yeni doğum oranı yüzde 5,1 düşüşle 758 bin 631'e geriledi. Böylece yeni doğan sayısı son sekiz yıldır art arda düşmüş oldu.Evlilik dışı çocuk yapılma oranının çok düşük olduğu ülkede yaşamlarını birleştirenlerin sayısı da azaldı. Japonya'da son 90 yılda yıllık evlilik sayısı ilk kez 500 binin atında kaldı. Buna göre yeni evlenenlerin sayısı yüzde 5,9 azalışla 489 bin 281'e geriledi.125 milyon nüfuslu ülkede genç nüfusun azalması nedeniyle hükümet bir dizi önlem açıkladı. Son verilerin ardından Japon hükümet sözcüsü, azalan doğum oranıyla mücadele etmek için çocuk bakım desteğini artırmak ve genç işçiler için ücret artışlarını teşvik etmek gibi "benzeri görülmemiş adımlar" atılacağını söyledi."Düşen doğum oranı kritik durumda" diyen Kabine Baş Sekreteri Yoshimasa Hayashi, "Gençlerin sayısının hızla azalacağı 2030 yılına kadar önümüzdeki altı yıl, bu eğilimi tersine çevirmek için son şans olacak." ifadelerini kullandı.Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün tahminlerine göre, Japonya'nın nüfusu 2070 yılına kadar yaklaşık yüzde 30 azalarak 87 milyona düşecek ve her 10 kişiden dördü 65 yaş ve üzerinde olacak.