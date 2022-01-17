Samanyolu Haber /Gündem / Kritik davada Almanya’dan Osman Kavala uyarısı /17 Ocak 2022 15:52

Kritik davada Almanya’dan Osman Kavala uyarısı

Alman hükümetinin insani yardımlardan sorumlu yetkilisi Luise Amtsberg, Osman Kavala’nın serbest bırakılmaması üzerine başlatılan ihlal sürecine dikkat çekti. Sorumlu Amtsberg, ‘Başka adımların atılmaması Ankara’nın elinde’ dedi.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ‘serbest kalmalı’ ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Türkiye hakkında yaptırım sürecini başlatma kararına rağmen halen cezaevinde olan iş insanı Osman Kavala’nın birleştirilmiş Gezi davası devam ederken Almanya’dan yeni bir açıklama geldi.

Alman hükümetinin insan hakları politikaları ve insani yardımlardan sorumlu yetkilisi Luise Amtsberg, Osman Kavala’nın serbest bırakılmaması üzerine Türkiye hakkında başlatılan ihlal sürecine dikkat çekti.

Luise Amtsberg, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Kavala’nın tutukluluğunu devam ettirmek suretiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden (AİHS) kaynaklanan yükümlülüklerini yıllardır yerine getirmediğini hatırlattı.
 
‘BİR GÖZÜM İSTANBUL’DAKİ DURUŞMADA’

Amtsberg, “Başka adımların atılmasını engellemek Türkiye’nin elinde. Bu nedenle Avrupa’daki insan haklarının korunmasına önem veren diğer pek çok kişi gibi benim gözüm de İstanbul’daki duruşmada” ifadelerini kullandı.

Osman Kavala, 1 Kasım 2017 yılından beri tutuklu. Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası, Osman Kavala’nın sanıkları arasında olduğu Gezi davasıyla birleştirilmişti. Birleştirilen dosyayla birlikte sanık sayısı 52’ye çıkmıştı.
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