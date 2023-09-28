Küçük damat siyasete göz kırptı: 'Her türlüsünü yaparız'

Tv100’de “Az Önce Konuştum” programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, siyasete girip girmeyeceği sorusuna yanıt verdi.





Selçuk Bayraktar, Işık'a "Bana oy verir misiniz önce onu söyleyin" demesi üzerine Işık, 'Veririm' dedi. Bayraktar da "Mücadelemiz milletin gönlünde yer edindiyse, bu uçaklarımız uçmaya devam edecekse elbette gerek yok ama birileri tutup garip garip bahanelerle, harici ajandalarla, kendi menfaatleri için bu işlerin önüne takoz koyacaklarsa o zaman mücadelenin her türlüsünü yaparız" ifadelerini kullandı.