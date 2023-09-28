Samanyolu Haber /Gündem / Küçük damat siyasete göz kırptı: 'Her türlüsünü yaparız' /28 Eylül 2023 12:48

Küçük damat siyasete göz kırptı: 'Her türlüsünü yaparız'

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, siyasete girip girmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

SHABER3.COM

Tv100’de “Az Önce Konuştum” programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, siyasete girip girmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

Selçuk Bayraktar, Işık'a "Bana oy verir misiniz önce onu söyleyin" demesi üzerine Işık, 'Veririm' dedi. Bayraktar da "Mücadelemiz milletin gönlünde yer edindiyse, bu uçaklarımız uçmaya devam edecekse elbette gerek yok ama birileri tutup garip garip bahanelerle, harici ajandalarla, kendi menfaatleri için bu işlerin önüne takoz koyacaklarsa o zaman mücadelenin her türlüsünü yaparız" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Küçük damat siyasete göz kırptı: 'Her türlüsünü... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:55:00