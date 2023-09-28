Eski AİHM yargıcı Hakan Kaplankaya: Son söz söylendi, iktidar hemen adım atmalı”

Kararın benzer diğer davalar için emsal nitelikte olabileceğini söyleyen Kaplankaya, “AİHM kendi açısından son sözü söyledi. Hükümete ‘Ben ihlal tespit ediyorum, bu sorunu çözün’ dedi” ifadelerini kullandı.





AİHM kararlarının bağlayıcı olduğunu hatırlatan Kaplankaya, “Yürüyen davalarda, kesinleşmemiş davalarda hemen etki etmesi beklenir. Suçta ve cezada kanun ilkesi ihlal olduğu için de KHK’lıların beraat etmesi gerekir. Bu davaların çoğu beraatle sonuçlanmalı” dedi.









