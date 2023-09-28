Samanyolu Haber/Gündem/Eski AİHM yargıcı Hakan Kaplankaya: Son söz söylendi, iktidar hemen adım atmalı”/28 Eylül 2023 13:21
Eski AİHM yargıcı Hakan Kaplankaya: Son söz söylendi, iktidar hemen adım atmalı”
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ByLock kullandığı ve Bank Asya’da hesap bulundurduğu suçlamalarıyla gizli bir tanığın ifadesiyle mahkûm olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya davasında Türkiye aleyhine karar verdi. Eski AİHM yargıcı ve avukat Hakan Kaplankaya, AİHM’in kararını ve kimler için emsal teşkil edebileceğini değerlendirdi. Kaplankaya’ya göre bu karar, yürüyen ve kesinleşmemiş davalarda hemen etki etmeli.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümetin ihraçlar ve ceza davaları olmak üzere özellikle örgüt mensubu olduğu iddia edilen isimlere geniş tedbirler aldığını anlatan Kaplankaya, 300 bine yakın insanın adli işleme tabi tutulduğunu ve 100 binden fazla insanın tutuklandığını hatırlattı. Normalde AİHM 2. Daire’nin Türkiye’deki davalara baktığını fakat Yalçınkaya davasında 2. Daire’nin Büyük Daire yerine davadan çekildiğini vurgulayan Kaplankaya, “Karar, Büyük Daire tarafından verildiği için çok dikkat çekici” diye konuştu.
Kararın benzer diğer davalar için emsal nitelikte olabileceğini söyleyen Kaplankaya, “AİHM kendi açısından son sözü söyledi. Hükümete ‘Ben ihlal tespit ediyorum, bu sorunu çözün’ dedi” ifadelerini kullandı.
AİHM kararlarının bağlayıcı olduğunu hatırlatan Kaplankaya, “Yürüyen davalarda, kesinleşmemiş davalarda hemen etki etmesi beklenir. Suçta ve cezada kanun ilkesi ihlal olduğu için de KHK’lıların beraat etmesi gerekir. Bu davaların çoğu beraatle sonuçlanmalı” dedi.