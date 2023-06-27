Samanyolu Haber /Politika / Kulis: Erdoğan'ın 'Olağanüstü Kongre' hamlesinin nedeni belli oldu /27 Haziran 2023 09:19

Kulis: Erdoğan'ın 'Olağanüstü Kongre' hamlesinin nedeni belli oldu

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "Erdoğan, yerel seçim öncesinde il ve ilçe kongre çekişmeleri nedeniyle yeni küskünler yaratmayacak. Genel seçimlerde başarısız olan örgütler atamayla değiştirilecek." bilgisini paylaştı.

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Nuray Babacan, bugün yayımlanan yazısında, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önce olağan kongreye karar verip, ardından bunu olağanüstü kongreye çevirmesinin nedeni ortaya çıktı. Erdoğan, yerel seçim öncesinde il ve ilçe kongre çekişmeleri nedeniyle yeni küskünler yaratmayacak. Genel seçimlerde başarısız olan örgütler atamayla değiştirilecek. Hızlı örgüt operasyonunun ardından yerel seçim startı verilecek. AKP, 'her şehir için beyanname' hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

"AKP’de seçim süreçlerini yöneten, strateji ekibi yenilendi." diye yazan Babacan, "Ekibin başına AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala getirildi. Ekip, yerel seçim boyunca her hafta toplanarak aday adayları ve kampanyayla ilgili kararlar alacak." bilgisini paylaştı.

Babacan'ın yazısının bir bölümü şöyle oldu:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “değişim sırası partide” sözleri, tabandan başlayarak yenilenme olarak anlaşıldıysa da öyle olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Erdoğan, hızlı bir MKYK ve MYK değişimi istediği için kongresini olağandan olağanüstüne çevirdi. Eylülde yapılacak olağanüstü kongreyle partinin Ankara yönetimi sil baştan değiştirilecek. Erdoğan bu telaşın gerekçesini yerel seçimler olarak açıkladı ve “Yerel seçimlerden sonra il ve ilçe kongrelerini yaparak yeniden olağan kongreye gideriz” dedi.

Erdoğan, olağanüstü kongreyi beklemeden yapabildiği görev değişiklikleriyle de mesaj verdi. Yerel yönetimlerden sorumlu Mehmet Özhaseki’nin bakan yapılmasının ardından yerine yaptığı atadığı kişinin, MKYK üyesi olmamasına bakmadı. İçtüzüğün arkasından dolanarak istediği kişiyi bu göreve getiren Erdoğan, Yusuf Ziya Yılmaz’ı genel bakan danışmanı olarak görevlendirdi. Olağanüstü kongrede MKYK üyesi yapacağı Yılmaz’a üç ay sonra genel başkan yardımcılığı görevi verecek.
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