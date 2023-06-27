Maserati'li Polis memuru(!), yolunu kestiği avukatın bacağını kırdı!

Avukat Fatih Uzun ailesi ile birlikte 22 Nisan'da Manisa'dan İstanbul'a otomobiliyle dönerken birbirini sollayan Maserati marka araç ile beyaz Ford Focus marka aracın tehlikeli sürüşünden kaçmak için şerit değiştirmek istedi. Lüks Maserati araç sürücüsü olan ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenilen Hüseyin Tayfun Üçgül, kendisini sollayan Fatih Uzun'un aracını sıkıştırarak taciz etmeye başladı.



Uzun'a küfürler ederek aracı durdurmasını isteyen polis memuru, trafikte adeta terör estirdi. Seyir halindeyken Uzun'un aracının önüne geçip fren yapan polis memuru, daha sonra Uzun'un aracını durdurdu. Fatih Uzun'un yanına gelen polis, avukata saldırdı. Aldığı darbeler sonucu bacağı iki yerden kırılan avukat geçirdiği ameliyatlar sonucunda 10 gün hastanede tedavi gördü.



"TEDAVİM 20 HAFTA SÜRECEK"



Yaşadığı dehşeti anlatan Avukat Fatih Uzun, "Maserati markalı aracı kullanan şoför bilinçli bir şekilde frene basıp tacizde bulunuyordu. Camını açıp ağır bir şekilde hakarette bulundu ve aracımı sağa çekmemi istedi. Kendisi hiçbir şekilde konuşmadan üzerime gelerek yumruk attı ve omuzlarıma basarak ayağımın içine tekme atarak ayağımı iki ayrı yerden kırdı.



Yerde yığılıp kaldım ve bağırmamla eşim araçtan indi ve eşimin yardımıyla aracıma binebildim daha sonra emniyete durumu ilettim. Olay nedeniyle 10 gün hastanede kaldım, ciddi bir ameliyat geçirdim. Tedavim 20 hafta sürecek. Yaşanan bu olayda araç içerisinde 5 ve 9 yaşında kızlarım vardı. Çocuklarım benim sakat kalacağımdan korkuyorlar" dedi.



9 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA İDDİANAME DÜZENLENDİ



İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "hakaret ve kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve memuriyet gibi belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması istemiyle iddianame düzenlendi.



8,5 MİLYON DEĞERİNDE LÜKS ARAÇ, LÜKS VİLLA



Polis memuru hakkında ayrıca idari soruşturma başlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na da dilekçe verildi.



Dilekçede, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Hüseyin Tayfun Üçgül'ün kolluk görevlisi olmasına rağmen 8,5 milyon değerinde aracının bulunduğu, ayrıca ikamet ettiği adreste ise lüks villada yaşadığı belirtildi.



İFADESİNDE KENDİSİNİ İŞÇİ OLARAK TANITMIŞ



2017 yılından itibaren Narkotik ve Kaçakçılık Şubelerinde çalıştığı belirtilen polis memurunun kısa sürede ultra lüks hayata ulaşmasının araştırılmasının istendiği dilekçede, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün ifade verirken mesleğini işçi olarak belirttiği, hakkında ise birçok adli olaya karıştığı için sanık olarak soruşturma yürütüldüğü belirtildi.



Mal varlığının MASAK tarafından araştırılması istenirken, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün devlet memurluğundan çıkartılması istendi.