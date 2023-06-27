Samanyolu Haber /Politika / MHP'den sürpriz 'HÜDA PAR' kararı /27 Haziran 2023 09:27

MHP'den sürpriz 'HÜDA PAR' kararı

Kurban Bayramı'na bir gün kala siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'den bayram programına ilişkin sürpriz bir karar geldi.

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Siyasi partilerin Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başlayacak olan gelenekse bayramlaşma programları belli oldu.

Buna göre AKP'de ilk bayramlaşma 09.30'da CHP'yi ziyaret ve kabulle başlayacak, MHP, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve diğer partilerle devam edecek.

CHP'nin kabul heyetinde; Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka başkanlığında Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Uygar Elitoğ yer alıyor.  Ziyaret heyeti ise Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Parti Meclisi Üyesi ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Kadın Kolları MYK Üyeleri Armağan Akyüz, Ayten Gülsever ve Çiğdem Geceoğlu, Gençlik Kolları MYK Üyesi Dilara Dalbudak ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Sezgin Kaya'dan oluşuyor.

CHP, AKP, MHP, İYİ Parti, DSP, HDP ve Yeşil Sol Parti, Zafer Partisi, Memleket Partisi, DEVA Partisi ve diğer partilerle bayramlaşacak.

İYİ Parti ise AKP, CHP, Saadet Partisi, Gelecek ve DEVA Partisinin de aralarında bulunduğu partilerle bayramlaşacak.

MHP'DEN SÜRPRİZ KARAR

MHP'nin bayramlaşma listesinde AKP, CHP, BBP, DSP ve Yeniden Refah Partisi yer alırken HÜDA PAR'ın olmaması dikkat çekti.

Bahçeli, Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR'ın 14 Mayıs seçimleri öncesinde AKP listelerinden seçime girme kararının ardından açıklama yaparak, "Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
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