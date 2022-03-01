Samanyolu Haber /Politika / Kulisleri hareketlendiren seçim anketi /01 Mart 2022 09:12

Kulisleri hareketlendiren seçim anketi

Area Araştırma 22-25 Şubat tarihlerinde 26 ilde 2460 kişi ile yapılan son anket çalışmasının detaylarını paylaştı.

SHABER3.COM

AREA Araştırma, 26 şehirde gerçekleştirdiği "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Şubat 2022" sonuçlarını yayımladı. Araştırma 22 - 25 Şubat 2022 tarihlerinde, 18 yaş ve üzeri 2.460 kişi ile gerçekleştirildi.

AREA’nın araştırmasına göre; kararsız oylar dağıtıldığında AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 41,2 oy alıyor. CHP ile İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı ise yüzde 42,2 oranında oy alıyor. HDP’nin oy oranı ise kararsızlar dağıtıldığında yüzde 10,6 olarak ankete yansıdı.
 
 


Araştırmanın partilerin oy trendleri bölümünde AK Parti, MHP ve İyi Parti’nin oylarının düştüğü, CHP’nin ise yükselişe geçtiği görülüyor.

Araştırmaya göre, halkın yüzde 54,9’u muhalefetin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” önerisini destekliyor. Araştırmaya katılanların yüzde 32’si “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ni desteklerken yüzde 13.1 ise bu konuda kararsız.
 
Araştırmaya katıların yüzde 70,3 Türkiye’nin en önemli sorunun “ekonomi” ve “işsizlik” olduğunu düşünüyor.

Araştırmaya katıların yüzde 53,5’i CHP ve İYİ Parti’den oluşan Millet İttifakı’nın önümüzdeki seçimlerde yeni partilerle seçime katılmasını desteklerken yüzde 32,7’i ise bunu desteklemiyor.
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