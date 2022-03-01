Samanyolu Haber /Dünya / Joe Biden'dan 'nükleer savaş' sorusuna yanıt /01 Mart 2022 09:18

Joe Biden'dan 'nükleer savaş' sorusuna yanıt

Joe Biden, "Amerikalılar, Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha büyük bir nükleer çatışmayı doğuracağından endişe etmeli mi?" sorusunu yanıtladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahları ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesinin ardından ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini kaydetti.

Biden, Beyaz Saray'da siyahiler ve siyahi hakları ile ilgili bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından salonda bulunan bir gazeteci, "Amerikalılar, Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha büyük bir nükleer çatışmayı doğuracağından endişe etmeli mi?" diye sordu.

ABD Başkanı Biden, söz konusu soruya, "Hayır" yanıtını verdi.
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