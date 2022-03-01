Korkunç iddia: Rusya Vakum bombası kullandı

'PUTİN TALİMAT VERDİ' İDDİASI! 'BOMBALARIN BABASI...'





ORGANLARI BUHARLAŞTIRIYOR!





Rus lider Putin’in geçen hafta resmen tanıdığı Ukrayna’daki ayrılıkçı gruplar Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne destek ve bölgede “barış sağlamak” için asker göndermesi kararı sonrasında başlayan savaşta 6’ncı güne girildi…Dün Belarus’ta Rus ve Ukraynalı heyetler masaya oturup bir müzakere gerçekleştirse de bu görüşmelerin olduğu sırada Rusya’nın Harkov’da sivilleri hedef alması ve 11 sivili öldürerek okul ve hastaneleri yok etmesine tepkiler büyüyor. Saldırıda Rusya’nın parça tesirli bomba (misket bombası) kullandığı ve en az 11 sivilin ölümüne ve 44 insanın da yaralanmasına sebep olduğu belirtildi.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın uluslararası savaş suçları mahkemesinde yargılanması gerektiğini söylerken endişe verici bir diğer açıklama da Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi’nden geldi.Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi, Rus askerlerinin dün vakum bombası olarak da bilinen termobarik silah kullandığını da açıkladı. Büyükelçi Oksana Markarova, ABD Kongresi’nde bir toplantıya katılarak delilleri sundu… Markarova, “Onlar Cenevre Sözleşmesi uyarınca yasak olan vakum bombasını bugün kullandılar. Rusya’nın Ukrayna’da yarattığı tarhribat çok büyük” dedi.Markarova’nın bahsettiği vakum bombası, insan bedenini buharlaştırarak iç organlarını yok ediyor. Havadaki oksijeni kullanarak yüksek ısı çıkaran bir patlamaya sebebiyet veren bomba, normal bir bombadan daha uzun süre patlıyor ve etrafa zarar veriyor. Eğer Rusya misket bombası ve vakum bombası kullandığını doğrularsa, uluslararası mahkemelerde bir soruşturma yoluna gidilebilir ve Moskova yönetimi bir ceza alabilir. Şimdiye kadar geliştirilen en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında olan vakum bombasını ABD'nin IŞİD'E karşı kullandığı da iddia edilmişti.