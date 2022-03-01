Samanyolu Haber /Dünya / Financial Times’tan Montrö yorumu: Erdoğan Putin'in öfkesinden korkuyor /01 Mart 2022 09:27

Financial Times’tan Montrö yorumu: Erdoğan Putin'in öfkesinden korkuyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Ankara'nın söyleminin değişmesi ve yaşananlar hakkında "savaş" ifadesini kullanması sonrasında dün gece Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Montrö Anlaşması açıklaması uluslararası medyada gündem oldu.

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Montrö Anlaşması kapsamında dün gece bazı kararlar alan Ankara yönetiminin açıklamaları uluslararası kamuoyunda gündem oldu…

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sadece Ukrayna ve Rusya değil hiçbir savaş gemisinin Boğazlardan geçmemesini istemesini İngiliz Financial Times gazetesi yorumladı. Gazete, “Türkiye, Rusya ile Ukrayna’da şiddetin artmasıyla birlikte Batı arasında bir denge gösterisi yapıyor” yorumunu yaptı.

1936 Montrö Anlaşması uyarınca, Türk yetkililer daha önce Rusya ve Ukrayna’ya ait savaş gemilerinin geçişinin engelleneceğinin sinyalini vermiş fakat Çavuşoğlu’nun dün yaptığı açıklamalar ise bütün ülkelerin savaş gemilerini kapsadığını vurguluyor.

Financial Times, “Fakat bu tarafsız karar Rusya ile yakın bir enerji, ticaret ve savunma bağı olan Türkiye’nin Vladimir Putin’in öfkesini üzerine çekmek istemediğini arzuladığını gösteriyor” yorumuna yer verdi.

Gazete, Ankara’nın aldığı karar kapsamında bazı Rus savaş gemilerinin kayıtlı bulundukları üsler Rusya’da olduğu için Boğazlardan geçerek Karadeniz’e ulaşabileceğine de dikkat çekti.
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