Türk müteahhitlerin 25 milyar doları riske girdi

Savaş nedeniyle Ukrayna ekonomisinin çökmesi, bombardımanlarda havaalanları, otoyollar, altyapının tahrip olmasıyla Türk müteahhitlerine yansıyabilecek 3 milyar dolarlık riskin yanı sıra Rusya'nın da ABD-AB-İngiltere yaptırımlarıyla harcamalarda ve ödemelerde kısıntıya gitmesi durumunda bu ülkede de 22 milyar dolarlık bir alacak riskinin doğması ihtimali bulunuyor.
Turizmde hedef tutmayabilir
– Savaş Türk turizmini de olumsuz etkileyecek. Rusya'dan yapılan erken rezervasyonların yüzde 70'i Türkiye turlarıydı. Askerî harekâtın başlatmasıyla Rusya'dan rezervasyonlar kesilirken, Ukrayna'da ise tamamıyla durdu. 2022'de 45 milyon turist 35 milyar dolarlık hedef de büyük oranda riske girecek.