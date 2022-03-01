Samanyolu Haber /Ekonomi / Türk müteahhitlerin 25 milyar doları riske girdi /01 Mart 2022 09:39

Türk müteahhitlerin 25 milyar doları riske girdi

Rusya-Ukrayna savaşı pahalıya patlayabilir. Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Rusya’daki 25 milyar dolarlık projeleri savaş kısa sürede sona ermezse riske girecek.

SHABER3.COM

Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyayı etkilerken iki ülkede yatırım yapan Türk iş adamlarını da tedirgin ediyor. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyelerinin Rusya'da üstlendiği 150 projenin parasal tutarının 22 milyar dolar, Ukrayna'da ivme kazanan altyapı, ulaşım, otoyol, konut projelerindeki Türk müteahhitlerinin yürüttüğü yeni projelerin tutarının da 3 milyar dolar olduğu bildirildi. Rusya-Ukrayna savaşı kısa sürede sona ermezse toplam 25 milyar dolarlık projelerde büyük risk yaşanacak.

Savaş nedeniyle Ukrayna ekonomisinin çökmesi, bombardımanlarda havaalanları, otoyollar, altyapının tahrip olmasıyla Türk müteahhitlerine yansıyabilecek 3 milyar dolarlık riskin yanı sıra Rusya'nın da ABD-AB-İngiltere yaptırımlarıyla harcamalarda ve ödemelerde kısıntıya gitmesi durumunda bu ülkede de 22 milyar dolarlık bir alacak riskinin doğması ihtimali bulunuyor.

Turizmde hedef tutmayabilir

– Savaş Türk turizmini de olumsuz etkileyecek. Rusya'dan yapılan erken rezervasyonların yüzde 70'i Türkiye turlarıydı. Askerî harekâtın başlatmasıyla Rusya'dan rezervasyonlar kesilirken, Ukrayna'da ise tamamıyla durdu. 2022'de 45 milyon turist 35 milyar dolarlık hedef de büyük oranda riske girecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türk müteahhitlerin 25 milyar doları riske girdi Sonraki Haber >>

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

Yusuflar geliyor zindanlardan

Yusuflar geliyor zindanlardan

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Kemal Gülen'le 'Ana Haber' ekranlara geri dönüyor

Kemal Gülen'le 'Ana Haber' ekranlara geri dönüyor

Andrey Rublev'den Rusya-Ukrayna savaşına tepki!

Andrey Rublev'den Rusya-Ukrayna savaşına tepki!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:30:53