Ukrayna'nın ne kadarı Rus işgali altında

İşgalin ilk altı gününü değerlendiren analistler, Ukrayna’nın sert direnişiyle karşılaşan Rusya’nın birliklerini tahkim etme ihtiyacı duyduğunu, bunun da Rus ilerleyişini yavaşlattığını yazdı.



Analistler Kiev’deki savunmanın güçlü olduğunu, takviye birlikler bekleyen Rusya’nın da bu bölgede sınırlı faaliyet gösterdiğini aktardı.



Öte yandan önümüzdeki saatlerde Kiev’e yönelik saldırıların artması bekleniyor.



Analistler Rusya’nın bu bölgeye daha fazla güç göndermesi durumunda Ukrayna kuvvetlerinin kentin kuşatılmasına engel olamayabileceğini fakat Rusya’nın başkenti ele geçirmesini son derece yüksek maliyetli ve hatta imkansız hâle getirebileceğini düşünüyor.



Rusya son iki günde Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti olan Harkov’a yönelik saldırılarını da artırdı.



Rus birlikleri kente toplar ve roketlerle de saldırıyor. Bu daha fazla sivil ölümüne yol açıyor.



Ukraynalı yetkililer kentte onlarca sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Rusya bir termobarik bomba kullanmakla da suçlandı. BBC bu iddiayı henüz doğrulatamadı.



Ukrayna’nın güneyindeki Rus ilerleyişi de son günlerde yavaşladı.



Analistler bunun, Rusya’nın Maruipol kentini nihai bir şekilde ele geçirmek için takviye kuvvet beklemesinden kaynaklanıyor olabileceğini belirtiyor.