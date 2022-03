Hava Harp Okulu’nun yolladığı resmi yazı, askeri öğrencilerin masumiyetinin belgesi

İnsan hakları hukukçusu Dr. Gökhan Güneş, bütün bu soru ve cevapları şöyle yorumluyor: “Bu sorulara verilen cevaplarda göstermiştir ki, askeri öğrencilerin hiçbir şeyden haberleri yoktur. Kaldı ki, darbe teşebbüsüne iştirak ve yardımlarına ilişkin hiçbir delil de yoktur. Peki bu yazıya rağmen ne mi olmuştur? Öğrencilere TCK’daki en ağır suçtan dava açılmış ve mahkeme de aşağıdaki gerekçeyle askeri öğrencilere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiştir! Askeri öğrencilerin darbe teşebbüsüne yardımdan cezalandırılabilmeleri mümkün değildir. Karar duruşması yapılacak dosya kapsamında askeri öğrenciler hakkında beraat kararı verilmeli ve esaretleri artık son bulmalıdır.”









Tr724.com'da yayınlanan İlker Doğan imzalı haber analize göre, Hava Harp Okulu Komutanlığı’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı’nın resmi yazısına verdiği cevap, askeri öğrencilerin masumiyeti hiç bir soru işaretine yer bırakmaksızın ispat ediyor. Komutanlığın resmi yazısına göre askeri öğrenciler müebbetle yargılanmak bir yana, haklarında soruşturma bile açılamaz.15 Temmuz sözde darbe girişimi sırasında TRT’nin Ulus’taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin Yargıtay’ın haklarındaki hükümlerin bozulmasına karar verdiği 38 sanığın yeniden yargılanmasında sona gelindi. Biri astsubay, 37’si askeri öğrenci olan sanıklar bugün son kez İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin karşısına çıkacak. Sözde darbe girişiminden haberi dahi olmayan 16-17-18 yaşındaki çocuklar ‘Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs’ iddiasıyla müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor. Mahkeme bugünkü duruşmada kararını açıklayacak.Aynı dosyada erlere ‘yaşları, rütbesiz oluşları, komutanların emrinin suç teşkil ettiğini anlamamaları’ nedeni ile ceza verilmemişti. Ancak yaşı, askeri öğrencilerden daha büyük erler vardı. Öğrenciler 5 yıl 7 aydır tutuklu.Öğrencilerin silahlarının balistik incelemesi temiz çıktı. Hiç bir suça karıştıklarına dair tek bir somut belge yok. Tanıklar ‘öğrencilerin darbeden haberinin olmadığını’ doğruluyor. Kamera görüntüleri bile öğrencileri aklıyor. Ancak buna rağmen savcı bazı öğrenciler için ‘örgüt üyeliği’nden, bazıları için ‘darbeye teşebbüsten’ ceza istiyor.Askeri öğrencilerin ‘darbeden’ yargılandığı davada çok önemli bir resmi yazı var. Hava Harp Okulu Komutanlığı’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine gönderdiği resmi yazı dosyaya girdi. Söz konusu yazıda komutanlık, Başsavvcılığın sorduğu sorulara cevap veriyor. Hava Harp Okulu Komutanlığı’nın verdiği cevaplar, askeri öğrencilerin masumiyetini kanıtlıyor.Başsavcılık toplam 8 soru sormuş. İlk soru öğrencilerin neden Yalova’da bulunduklarına ilişkin. Gönderilen cevapta öğrencilerin her yıl yapılan tatbik eğitim kampı için Yalova’da bulundukları belirtiliyor. Başka bir amaç olmadığı özellikle vurgulanıyor.İkinci soru ise kampın hangi tarihler için planlandığı… Komutanlık, kampın 13 Temmuz-17 Ağustos 2016 tarihleri arasında planlandığı ve bu planlamanın da Hava Kuvvetleri Komutanlığının 4 Ağustos 2015 tarihli emrine istinaden yapıldığı kaydediliyor.Üçüncü soru kampın her yıl rutin olarak yapılıp yapılmadığı. Cevapta ise kampın mevzuat gereği her yıl zorunlu olarak yapılması gerektiği belirtiliyor. Bununla da yetinilmemiş ve 2013-14 ve 2014-15 tatbikat kamp program bilgileri de gönderilmiş.Resmi yazıda bu soruya, öğrencilerin 13 Temmuz 2016’da kampa geldikleri belirtilerek cevap verilmiş. Kampta ağırlıklı olarak 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin olduğu 3. sınıf öğrencilerinin çoğunun eğitim için Ankara’ya gittiği ve 4. sınıf öğrencilerinin de yurdun değişik yerlerinde görevlendirildikleri vurgulanıyor.İnsan hakları hukukçusu Dr. Gökhan Güneş, bu durumu şöyle yorumluyor: “Darbe teşebbüsünden haberleri olduğu gerekçesiyle ceza verilen öğrencilerden, ne hikmetse en tecrübelileri olan 4. ve 3. sınıf öğrencileri kampta yok. Mahkemenin kabulüne göre darbe teşebbüsünde bulunma görevi de bu nedenle 1. ve 2. sınıf öğrencilerine düşmüştür!”Beşinci soru; kamp döneminde planlı ya da plansız tatbikat yapılıp yapılmadığı. 15 Temmuz gecesi öğrencilerin tatbikat adı altında İstanbul’a götürülmelerinin normal olup olmadığı sorulmuş. Cevapta, öğrencilere planlı ve plansız gece eğitimleri yaptırıldığı belirtiliyor.Dolasıyla askeri öğrencilerin ‘tatbikat ya da terör saldırısı var’ denilerek başka bir yere götürülmeleri mümkün.Öğrencilerin tatbikat ya da terör saldırılarına karşı başka illere gidilmesine ilişkin emirleri sorgulayıp sorgulamayacakları da sorulmuş. Hava Harp Okulu Komutanlığı, öğrencilerin bu kapsamda verilen emirleri sorgulayamayacaklarını belirtiyor. Kamp süresince benzer içtima ve eğitimlerin yaptırıldığı kaydediliyor. Bu cevap da öğrencilerin suçsuz oldukları ve kendilerine verilen emri yerine getirdiklerini resmi olarak ortaya koyuyor.Öğrencilerin tamamı, mahkemedeki savunmalarında darbeden haberlerinin bile olmadığını, kendilerinin ‘terör’ saldırı var denilerek kamptan getirildiğini, telefonları olmadığı için darbeyi duymadıklarını söylemiti.Başsavcılık bunu da sormuş. Öğrencilerin cep telefonu bulundurmalarına izin verilip verilmediğini… Gönderilen cevapta öğrencilerin yanlarında cep telefonlarının bulunmadığı kaydediliyor. Bu cevap da öğrencilerin ifadelerini tamamen doğruluyor.