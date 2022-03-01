Hava Harp Okulu’nun yolladığı resmi yazı, askeri öğrencilerin masumiyetinin belgesi

İnsan hakları hukukçusu Dr. Gökhan Güneş, bütün bu soru ve cevapları şöyle yorumluyor: “Bu sorulara verilen cevaplarda göstermiştir ki, askeri öğrencilerin hiçbir şeyden haberleri yoktur. Kaldı ki, darbe teşebbüsüne iştirak ve yardımlarına ilişkin hiçbir delil de yoktur. Peki bu yazıya rağmen ne mi olmuştur? Öğrencilere TCK’daki en ağır suçtan dava açılmış ve mahkeme de aşağıdaki gerekçeyle askeri öğrencilere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiştir! Askeri öğrencilerin darbe teşebbüsüne yardımdan cezalandırılabilmeleri mümkün değildir. Karar duruşması yapılacak dosya kapsamında askeri öğrenciler hakkında beraat kararı verilmeli ve esaretleri artık son bulmalıdır.”







