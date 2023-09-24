Kupa yorgunu Beşiktaş Kayserispor karşısında güldü

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vincent Aboubakar ve 62. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti. Alex Oxlade-Chamberlain böylece Beşiktaş kariyerinde ilk kez ağları havalandırmış oldu. Kayserispor’un tek golü ise 47. dakikada Carlos Mane’den geldi.





Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 10’a yükseltirken, ligdeki ilk mağlubiyetini alan Kayserispor 9 puanda kaldı.





İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada Kayserispor, ikinci yarının hemen başında bulduğu golle öne geçti. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Ramazan Civelek’in ceza alanına gönderdiği ortasında, Julian Jeanvier’in kafayla indirdiği topa hareketlenen Carlos Mane, arka direkten yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Mert Günok’un yanından ağlarla buluşturmayı başardı.





Beşiktaş bu gole Vincent Aboubakar ile karşılık verdi. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal’ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Vincent Aboubakar, yakın mesafeden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Bilal Bayazit’ın yanından ağlara gönderdi.





ALTI DAKİKA SONRA BİR GOL DAHA

Bu golden altı dakika sonra Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile öne geçti. Salih Uçan’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Alex Oxlade-Chamberlain, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Bilal Bayazit’ın yanından ağları havalandırdı.





Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları gole çeviremeyince mücadele 2-1 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile sona erdi.





GHEZZAL 161 GÜN SONRA…

Beşiktaş’ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, 161 gün sonra ilk kez 11’de sahaya çıktı. Rachid Ghezzal, son olarak geçen sezonun 29. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta ilk 11’de yer almıştı.





Ghezzal, uzun süreli sakatlığı nedeniyle ve oğlu ile kayınvalidesinin geçirdiği trafik kazası gerekçesiyle sezon başında birçok maçta kadroda yer alamadı. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Süper Lig’deki Sivasspor ve Trabzonspor müsabakalarında toplam 25 dakika forma giydi.





ŞENOL GÜNEŞ’TEN 6 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk 11’de sahaya sürdüğü Rosier, Amartey, Demir Ege, Gedson Fernandes, Rashica ve Muleka’yı yedeğe çekti.





Deneyimli teknik adam, bu isimlerin yerine ilk 11’de Onur, Colley, Salih, Chamberlain, Ghezzal ve Cenk’i tercih etti. Şenol Güneş, müsabakadan önce yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Gedson Fernandes’in hafif bir sakatlığının bulunduğunu söyledi.





Kayserispor müsabakasında rotasyona giden Şenol Güneş, Club Brugge karşısında da son oynadıkları maçın ilk 11’ine göre 6 değişiklik yapmıştı.