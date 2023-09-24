Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe tekı golle galip geldi ... Liderliğini sürdürdü… /24 Eylül 2023 22:10

Fenerbahçe tekı golle galip geldi ... Liderliğini sürdürdü…

Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında da kazanarak üst üste 12. galibiyetini aldı. Liderliği ve seriyi bırakmayan sarı lacivertlilerin durdurulamaz yürüyüşü devam ediyor.

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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Alanya Oba Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 43. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Milli futbolcu, bu golüyle birlikte bu sezonki gol sayısını 6'ya yükseltti. İrfan Can, bu sezon ayrıca takım arkadaşlarına 4 kez gol pası verdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 5'te 5 yaptı. Sarı-lacivertliler, bu sezon toplamda oynadığı 12 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, ligdeki puanını 15'e yükseltti. Alanyaspor, 7 puanda kaldı.

Fenerbahçe, hafta arasında perşembe günü 3. haftanın erteleme maçında Başakşehir ile karşılaşacak. İsmail Kartal'ın ekibi daha sonra pazar günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Alanyaspor, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek.
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