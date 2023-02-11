Samanyolu Haber /Gündem / Kurtarma ekibi de enkaz altında kaldı: O anlar kamerada /11 Şubat 2023 13:41

Kurtarma ekibi de enkaz altında kaldı: O anlar kamerada

Hatay-Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'ndeki öğretmenevi enkazında kurtarma çalışması yapan Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma(ADAK) ekibi kurtarma ekibinden bilirkişi oluşan çökme ile enkaz altında kaldı. Kurtarma görevlisi arkadaşlarının çalışması ile enkaz altından kurtarıldı.

Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde deprem bölgesine giden ADAK Kurtarma Ekibi depremin ilk gününden itibaren birçok kurtuluşa imza attı. Ekip son olarak Hatay Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'nde öğretmen evi enkazında depremin 5. gününde çalışma yaparken bir çökme oluştu. Kurtarma çalışması sırasında meydana gelen çökmede Kurtarma Ekibi Görevlisi Batuhan Tügen enkaz altında kaldı. Çökme ve görevlinin enkaz altında kalma anları kameraya yansıdı. Enkaz altında kalan kurtarma görevlisi ekip arkadaşları tarafından kısa sürede kurtarıldı. Kurtarma Görevlisi Batuhan Tügen’in sağlık durumunun iyi olduğu ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kurtarma ekibi de enkaz altında kaldı: O anlar kamerada Sonraki Haber >>

Kabus gibi: İşte 7.7'lik depreme yakalanan ailenin çektiği o video

Kabus gibi: İşte 7.7'lik depreme yakalanan ailenin çektiği o video

Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı anlar kamerada

Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı anlar kamerada

Hatay yıkıldı, Erzin'de tek enkaz ve can kaybı yok, peki sırrı ne?

Hatay yıkıldı, Erzin'de tek enkaz ve can kaybı yok, peki sırrı ne?

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 'yanardağ' paniği!

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 'yanardağ' paniği!

Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu böyle gözler önüne serdi

Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu böyle gözler önüne serdi

Depremzedeler bakan Bekir Bozdağ'ı istifa sloganları ile yuhaladı

Depremzedeler bakan Bekir Bozdağ'ı istifa sloganları ile yuhaladı

Ahbap başkanı Haluk Levent yapılanları ve deprem bağışlarının nerelere harcanacağı açıkladı

Ahbap başkanı Haluk Levent yapılanları ve deprem bağışlarının nerelere harcanacağı açıkladı

Deprem bölgesinden çocuk kaçırma haberleri geliyor

Deprem bölgesinden çocuk kaçırma haberleri geliyor

O anlar gündem oldu

O anlar gündem oldu

Yıkılan 14 katlı apartman

Yıkılan 14 katlı apartman
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:45:06