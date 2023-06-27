Letonya Ruslara vize vermeyi durdurdu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Letonya, "Rusya'daki iç siyasi olayların öngörülemeyen gelişimi nedeniyle" Ruslara her türlü vize vermeyi durduruyor.





Letonya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, 26 Haziran'dan itibaren Letonya'nın yurtdışındaki diplomatik ve konsolosluk misyonlarının Rus vatandaşlarına her türlü vize başvurusunu kabul etmeyi durduracağını söyledi.





TASS Haber Ajansına göre 25 Haziran'dan önce alınan vize başvuruları ise değerlendirmeye alınacak.





24 Haziran'da, Wagner PMC'nin sahibi Yevgeny Prigozhin'in Rusya'daki isyanı olaylarına bağlantılı olarak, Letonya Devlet Başkanı Edgars Rinkevich, "Rusya'daki olaylarla bağlantılı olarak, turizm ve ticari olanlar da dahil olmak üzere Ruslara her türlü vizeyi vermeyi durdurduğunu duyurdu. "





Daha sonra ise Letonya Dışişleri Bakanlığı, Wagner isyanı sebebiyle Rusya'dan ayrılanlara vize verilmeyeceğini açıkladı.