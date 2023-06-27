Samanyolu Haber /Gündem / İdlib’de Ankara’yı rahatsız eden gelişme /27 Haziran 2023 11:29

İdlib’de Ankara’yı rahatsız eden gelişme

Rus Ordusu, Suriye’nin İdlib kentinde 65 militanı ve 4 silah deposunu vurdu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Suriye’deki Rus Tuğamiral Oleg Gurinov tarafından verilen demeçte, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 65 militan etkisiz hale getirildi ve dört komuta noktası ile silah deposu imha edildiği açıklandı. 

Suriye’de Savaşan Tarafların Uzlaşmasından Sorumlu Rusya Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Oleg Gurinov tarafından RİA Novosti’ye yapılan açıklamada, Suriye hükümeti tarafından kontrol edilen bölgede radikal oluşumların militanlarının MLRS ve İHA'ları kullanarak bazı nesnelere saldırmaya çalıştıkları vurgulandı.

Bu tür girişimleri önlemek için 25 Temmuz'da Rus Silahlı Kuvvetleri, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki militan hedeflere yönelik hassas vuruşlar gerçekleştirdi.

RIA Novosti'nin bildirdiğine göre, silah ve mühimmat dolu dört depoyu, yasadışı silahlı oluşumların dört komuta noktası imha edildi ve saldırılarda 65 ayrılıkçı aşırılık yanlısı militan ortadan kaldırıldı. Rus basını, saldırılara ilişkin havadan çekilmiş görüntüleri yayınladı.
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