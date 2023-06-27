Samanyolu Haber /Gündem / Arefe Günü nasıl dua etmeliyiz? İşte Hocaefendinin tavsiye ettiği dua /27 Haziran 2023 11:23

Arefe Günü nasıl dua etmeliyiz? İşte Hocaefendinin tavsiye ettiği dua

Fethullah Gülen Hocaefendi her sene kurban bayramı arefesinde olduğu gibi bu sene de İmam Zeynülabidin Hazretleri’nin arefe günü duasının okunmasına teşvikte bulundu

SHABER3.COM

“Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. O, her şeye gücü yetendir.” (Tirmizi, Daavat 123, nr.3585)

Efendimiz aleyhissalatü vesselam en hayırlı dua Arefe Günü yapılan duadır buyurduktan sonra yapılacak duaların en önemlisinin de Allah’ı zikir olduğunu bu cümle ile bize haber vermiştir. Bir hadisi şerifte bu günlerdeki ibadetin fazileti anlatılmakta ve Allah’ı nasıl zikredeceğimiz de bize öğretilmektedir: “Allah katında Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan amellerden nafile ibadet bakımından daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde Sübhanallah,  Elhamdülillah,  Lailahe illallah ve Allahu ekberi çok söyleyin!" (Abd b. Humeyd, Müsned, 1/257) Bakara suresindeki hac ibadeti ile ilgili ayetlere bakıldığında bu günlerin günahlardan istiğfar ve Allah’ı zikir günleri olduğu anlaşılmaktadır: “O sayılı günlerde yüksek sesle tekbir getirerek Allah’ı zikredin..”(Bakara Suresi, 2/203) 

Herkul.org internet sitesinde ve Herkulnağme YOU TUBE kanalında Fethullah Gülen Hocaefendi'nin dua tavsiyesini yayınladı. 



Her sene kurban bayramı arefesinde olduğu gibi bu sene de Hocaefendinin İmam Zeynülabidin Hazretleri’nin arefe günü duasının okunmasını tavsiye ettiği belirtildi 
Duanın hem videosunu hem de metnini paylaşan Herkul.org , Hocaefendi'nin  “Gönlüm arzu ediyor ki; okuyabilenler okusa! Zira denilecek her şeyi demiş gibi geliyor bana.” ifadelerini de aktardı 





Fethullah Gülen Hocaefendi’nin de duasının bulunduğu bir dua

Allah’ım Hamd bütünüyle sana mahsustur. Bütün mükemmellik sana aittir. Yücelik bütünüyle senindir. Büyüklük bütünüyle sana aittir.

Allah’ım Nimetler sayısınca Sana hamd olsun. Bildiğim bilmediğim bütün nimetlerinden dolayı, yüce zâtına layık bildiğim bilmediğim bütün övgülerle her durumda Sana hamd ederim.

Allah’ım Şimdiye kadar işlediğim günahlarımı bağışla. Bundan sonra günahlardan beni koru. Ey lütuf ve azamet sahibi! Razı olacağın iyi işler yapmamı bana nasip eyle.

Allah’ım Beni kovulmuş şeytandan koru. Her türlü kötülükten muhafaza buyur. Bana yeterince rızık ver ve bunu hakkımda bereketli kıl.

Allah’ım Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Bizi dünya perişanlığından ve Ahiret azabından koru.

Allah’ım Birbirimize karşı kalplerimizi ısındır ve aramızı düzelt. Bizi barış yollarına ilet. Karanlıklardan aydınlığa kavuştur. Bizi gizli ve açık bütün kötülüklerden koru. 



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