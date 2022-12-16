Samanyolu Haber /Gündem / Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi /16 Aralık 2022 21:46

Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi olarak kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan ve iadesine karar verilen emekli albay Levent Göktaş bugün Türkiye'ye getirildi.

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Akademisyen ve yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin davanın firari sanığı olan ve Bulgaristan’da yakalandıktan sonra iadesine karar verilen Levent Göktaş’ın bugün öğleden sonra Türkiye’ye getirildiği öğrenildi. Göktaş’ın gece yarısına doğru Ankara Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Levent Göktaş, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 2002 yılında Ankara’daki evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılması üzerine firar etmiş ancak Bulgaristan’da yakalanarak tutuklanmıştı.

Bulgaristan Haskova Mahkemesi, Türkiye’nin Levent Göktaş için yaptığı iade talebini reddetmiş, ancak bu karara yapılan itiraz kabul edilmiş ve Göktaş’ın Türkiye’ye iadesine karar verilmişti.

Hablemitoğlu ailesinin avukatlarından Ersan Barkın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Evet, mahkemeye çıkarıldığında ifadesini takip edeceğim” dedi
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