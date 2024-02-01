Samanyolu Haber /Spor / Lewis Hamilton, Ferrari'ye geçiyor iddiası! /01 Şubat 2024 16:08

Lewis Hamilton, Ferrari'ye geçiyor iddiası!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Alman ekibi Mercedes'in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton'ın, İtalyan takım Ferrari ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

SHABER3.COM

Formula 1'de Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2025 sezonu itibariyle Ferrari'de yarışacak. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Ferrari'yle anlaşma sağladı.

NTV Spor'un Sky Sports'a dayandırdığı habere göre Lewis Hamilton'ın 2025 sezonu itibariyle Ferrari adına yarışacağı belirtildi.

Daha önce Mercedes'le iki yıllık sözleşme imzayalan Hamilton'ın kontratının bitmesine 1 sene kala takımdan ayrılmış olacak.

Sainz yerine geçecek
Ferrari, Charles Leclerc'le yeni sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Takımın diğer pilotu Carlos Sainz'la ise 2024 sezonunun ardından yollar ayrılacak.

Lewis Hamilton, 2025 sezonu itibariyle Carlos Sainz'ın yerine geçecek ve Charles Leclerc'le takım arkadaşı olacak.
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