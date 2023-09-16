Samanyolu Haber /Dünya / Libya’da korkunç tablo: Sahilde yüzlerce ceset bulundu /16 Eylül 2023 17:51

Libya’da korkunç tablo: Sahilde yüzlerce ceset bulundu

Libya'yı yasa boğan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde korkunç tablo giderek daha fazla gün yüzüne çıkıyor.

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Sözcü'de yer alan habere göre Libya’da 11 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 10 bini aşkın kişinin kaybolduğu sel felaketinde Maltalı kurtarma ekipleri Derne kenti sahilinde yüzlerce yeni ceset buldu.

Malta Sivil Koruma Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Derne sahilinde dün 400 kadar kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Malta ekibinin başındaki Natalino Bezzina, “Gerçek rakamı tahmin etmek çok zor” dedi.

Aralarında çocukların da olduğu cansız bedenlerin, deniz kenarındaki bir mağaranın içine sürüklendiği kaydedildi.

Felaketin en kötü etkilediği Derne’de çok sayıda kişinin barajların taşmasıyla beraber sel sularıyla denize sürüklendiği düşünülüyor. Deniz kenarında arama çalışmaları sürerken can kaybı hızla artıyor.

ÖLENLER TOPLU MEZARLARA GÖMÜLÜYOR

10 Eylül’de meydana gelen sel felaketinin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları 6. gününde devam ediyor.

Arama kurtarma ekiplerinin denizden ya da enkaz bölgelerinden çıkardığı cenazeler, kent kırsalında oluşturulan toplu mezarlarda toprağa veriliyor. Ceset torbalarında mezarlığa getirilen naaşlar için burada önce cenaze namazları kılınıyor.

Afette hayatını kaybedenler, daha sonra buldozerler tarafından kazılan büyük mezarlara yan yana yerleştirilerek son yolculuklarına uğurlanıyor.
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